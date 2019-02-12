Українська промисловість впала найбільше за останні 5 років через загальносвітові тренди - Мінекономіки
Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Сергій Ніколайчук, повідомляє "Громадське".
"У листопаді промисловість впала на 5% у річному вимірі, що стало найгіршим показником після відновлення з кризи 2014-15 років. Але якщо в той період економіка Україна була скоріше винятком, то цього разу вітчизняна промисловість рухається в загальносвітовому тренді", - повідомив Ніколайчук.
За його словами, через посилання зв'язку української економіки з європейською, тренди на зростання та падіння промислового виробництва також почали збігатися.
"Промислова рецесія у світі є насамперед наслідком глобальних торгових війн. І хоча останні десятиліття у світі відбулась деіндустріалізація (через зростання важливості сектору послуг і зростання технологічності промислового випуску), таке падіння в промисловості має потенціал суттєво загальмувати глобальну економіку", - додав заступник міністра економічного розвитку.
За даними міністерства, падіння промислового виробництва спостерігається у ЄС, зокрема, у Німеччині, Румунії та Італії. Водночас промисловість Туреччини навпаки зростає.
Нагадаємо, що українська промисловість "впала" на 5%
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