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Українська промисловість впала найбільше за останні 5 років через загальносвітові тренди - Мінекономіки

Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Сергій Ніколайчук
Падіння українського промислового виробництва у жовтні 2019 року на 5% (у річному вимірі) пояснюється загальносвітовою тенденцією.
Українська промисловість впала найбільше за останні 5 років через загальносвітові тренди - Мінекономіки Фото: treehugger.com

Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Сергій Ніколайчук, повідомляє "Громадське".

"У листопаді промисловість впала на 5% у річному вимірі, що стало найгіршим показником після відновлення з кризи 2014-15 років. Але якщо в той період економіка Україна була скоріше винятком, то цього разу вітчизняна промисловість рухається в загальносвітовому тренді", - повідомив Ніколайчук.

За його словами, через посилання зв'язку української економіки з європейською, тренди на зростання та падіння промислового виробництва також почали збігатися.

"Промислова рецесія у світі є насамперед наслідком глобальних торгових війн. І хоча останні десятиліття у світі відбулась деіндустріалізація (через зростання важливості сектору послуг і зростання технологічності промислового випуску), таке падіння в промисловості має потенціал суттєво загальмувати глобальну економіку", - додав заступник міністра економічного розвитку.

За даними міністерства, падіння промислового виробництва спостерігається у ЄС, зокрема, у Німеччині, Румунії та Італії. Водночас промисловість Туреччини навпаки зростає.

Нагадаємо, що українська промисловість "впала" на 5%

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02 12 2019 11:40
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