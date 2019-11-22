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Українська промисловість "впала" на 5% - Держстат

Індекс промислової продукції — показник обсягу промислового виробництва країни, який вимірюється як середньозважена величина з відповідних індивідуальних індексів по кожному товару. Розрахунок базується на даних щодо динаміки виробництва видів продукції за постійним набором товарів-представників і структурі валової доданої вартості за видами промислової діяльності за базисний рік
У жовтні 2019 року обсяги промислового виробництва скоротилися на 5% проти показників жовтня 2018 року.
Українська промисловість "впала" на 5% - Держстат Фото: treehugger.com

Такі дані наводить Державна служба статистики України, передає "Громадське".

Водночас у Держстаті зазначають, що у порівнянні з вереснем 2019 року обсяги промислового виробництва в Україні навпаки зросли на 5,6% (якщо не скоригувати цей показник на сезонні фактори).

У річному вимірі найбільше скоротилося виробництво інвестиційних товарів — на 7,5%. Також суттєво зменшилися обсяги виробництва товарів короткострокового споживання — на 5,7% та проміжного споживання — на 4,5%. Виробництво енергії скоротилося на 3,5%.

Зростання у жовтні Держстат зафіксував у виробництві комп'ютерів та оптичної продукції на 28,7%.

У Вересні індекс промислової продукції показав падіння на 1,1%. У серпні промислове виробництво в Україні скоротилося на 1,4%.

Нагадаємо, що за підсумками жовтня 2019 року ціни в Україні зросли на 0,7% проти цін у вересні та на 6,5% проти цін у жовтня 2018 року.

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22 11 2019 18:00
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