Українська промисловість "впала" на 5% - Держстат
Такі дані наводить Державна служба статистики України, передає "Громадське".
Водночас у Держстаті зазначають, що у порівнянні з вереснем 2019 року обсяги промислового виробництва в Україні навпаки зросли на 5,6% (якщо не скоригувати цей показник на сезонні фактори).
У річному вимірі найбільше скоротилося виробництво інвестиційних товарів — на 7,5%. Також суттєво зменшилися обсяги виробництва товарів короткострокового споживання — на 5,7% та проміжного споживання — на 4,5%. Виробництво енергії скоротилося на 3,5%.
Зростання у жовтні Держстат зафіксував у виробництві комп'ютерів та оптичної продукції на 28,7%.
У Вересні індекс промислової продукції показав падіння на 1,1%. У серпні промислове виробництво в Україні скоротилося на 1,4%.
Нагадаємо, що за підсумками жовтня 2019 року ціни в Україні зросли на 0,7% проти цін у вересні та на 6,5% проти цін у жовтня 2018 року.
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