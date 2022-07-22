Підконтрольна рф "Енергомашспецсталь" потребує якнайшвидшої націоналізації - галузеве видання

Краматорське ПАТ "Енергомашспецсталь" (ЕМСС), яке у 2010 році купила російська корпорація "Росатом", має бути націоналізовано. Про це пише галузевий ресурс InfoAtom, коментуючи примусове відчуження майна іншого краматорського підприємства – Новокраматорського машинобудівного заводу, яке теж є стратегічним для української атомної галузі, але належить українському підприємцю Георгію Скударю.

До війни продукція обох підприємств йшла на виконання контрактів "Росатома" на будівництво АЕС у Туреччині, Індії та Китаї, зазначається в повідомленні

У березні цього року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) назвало ЕМСС серед 21 компанії, щодо яких можлива націоналізація. Проте з того часу, незважаючи на ухвалення необхідних законів, рішення про націоналізацію не прийнято.

У Антикризовому експертному ядерному центрі вважають, що, з огляду на озвучені Міністерством енергетики масштабні плани з будівництва нових реакторів в Україні, націоналізацію ЕМСС треба пришвидшити.

Від початку війни обидва підприємства регулярно потрапляють під обстріли російських військ, ці обстріли посилилися у липні. Ще у травні внаслідок чергового ракетно-бомбового удару на ЕМСС було практично повністю знищено виробниче обладнання ковальсько-пресового цеху. Зокрема, пошкоджено автоматизовані кувальні комплекси зусиллям 3 150 т.с. та зусиллям 15 000 т.с., насосно-акумуляторну станцію АКК6000 т.с.