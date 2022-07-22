НОВИНИКраматорське ПАТ "Енергомашспецсталь" (ЕМСС), яке у 2010 році купила російська корпорація "Росатом", має бути націоналізовано. Про це пише галузевий ресурс InfoAtom, коментуючи примусове відчуження майна іншого краматорського підприємства – Новокраматорського машинобудівного заводу, яке теж є стратегічним для української атомної галузі, але належить українському підприємцю Георгію Скударю.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Підконтрольна рф "Енергомашспецсталь" потребує якнайшвидшої націоналізації - галузеве видання
Фото з вільного доступу
До війни продукція обох підприємств йшла на виконання контрактів "Росатома" на будівництво АЕС у Туреччині, Індії та Китаї, зазначається в повідомленні.
У березні цього року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) назвало ЕМСС серед 21 компанії, щодо яких можлива націоналізація. Проте з того часу, незважаючи на ухвалення необхідних законів, рішення про націоналізацію не прийнято.
У Антикризовому експертному ядерному центрі вважають, що, з огляду на озвучені Міністерством енергетики масштабні плани з будівництва нових реакторів в Україні, націоналізацію ЕМСС треба пришвидшити.
Від початку війни обидва підприємства регулярно потрапляють під обстріли російських військ, ці обстріли посилилися у липні. Ще у травні внаслідок чергового ракетно-бомбового удару на ЕМСС було практично повністю знищено виробниче обладнання ковальсько-пресового цеху. Зокрема, пошкоджено автоматизовані кувальні комплекси зусиллям 3 150 т.с. та зусиллям 15 000 т.с., насосно-акумуляторну станцію АКК6000 т.с.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
22 07 2022 13:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Космічний зонд показав марсіанський каньйон
- ФОТО Зникла морська лілія носитиме прізвище Зеленського, вирішили польські палеонтологи
- ФОТО На Миколаївщині росіяни обстріляли португальських журналістів
- Долар відкусив чверть гривні. Що далі
- Відсторонення та усунення. Хто стоїть за кадровою ротацією у СБУ та ГПУ