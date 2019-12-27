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"Укрзалізниця" в 2019 році заощадила майже 700 млн грн на закупівлях

У 2019-му компанія уклала майже 7,5 тис. угод на загальну суму 13,4 млрд грн
Підприємство "Укрзалізниця" у 2019 році заощадило на закупівлях майже 700 млн грн, при цьому в кожному тендері УЗ у середньому брало участь 2,7 компанії, що більше, ніж у середньому по Україні.
"Укрзалізниця" в 2019 році заощадила майже 700 млн грн на закупівлях Фото: Александр Рудоманов

У 2019-му компанія уклала майже 7,5 тис. угод на загальну суму 13,4 млрд грн. При цьому економія становила більш ніж 4%, тоді як у 2018 році зазначений показник сягав 2,6%, передає LB.ua.

"Цьогоріч були введені нові принципи в системі закупівель. Нам вдалося досягти значної економії під час закупівель і зберегти хорошу конкуренцію на торгах. У них узяли участь майже 5,7 тис. унікальних учасників, переможцями стали майже 2,5 тис. компаній. Окрім того, стабілізовано поставки і сформовано запаси важливих для безперебійного функціонування галузі товарів, наприклад, дизельного палива і масел", - зазначив Кравцов.

Також "Укрзалізниця" удосконалила моніторинг наявних ресурсів і баланс законтрактованих залишків, актуальних цін на ринку й суттєво поліпшила платіжну дисципліну.

"Найближчим часом ми повинні отримати корпоративну сертифікацію CIPS. Завдяки їй усі процеси в компанії, зокрема закупівлі, стануть ще більш прозорими", - додав голова УЗ.

Серед продукції, яку "Укрзалізниця" купувала в цьому році, переважали: нафтопродукти, техніка, запчастини та комплектуючі, апаратура, освітлювальне обладнання, транспортне обладнання і допоміжні пристрої, пов'язані з ним, будівельна продукція і т.д.

Нагадаємо, що в Укрзалізниці підрахували, що для будівництва колії європейського стандарту, яка має сполучити Львів з україно-польським кордоном, потрібно 900 мільйонів гривень інвестицій.

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27 12 2019 09:00
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