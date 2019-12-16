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Для будівництва євроколії зі Львова до Польщі потрібно 900 млн грн — Укрзалізниця

Єдина колія європейського зразка, що сполучає українське місто та ЄС прокладена з Мукачева. Зокрема, минулого року нею пустили поїзд сполученням Мукачево-Будапешт. У 2019 році цією колією з'єднали Мукачево та Кошице
В Укрзалізниці підрахували, що для будівництва колії європейського стандарту, яка має сполучити Львів з україно-польським кордоном, потрібно 900 мільйонів гривень інвестицій.
Для будівництва євроколії зі Львова до Польщі потрібно 900 млн грн — Укрзалізниця Фото: "Укрзалізниця"

Про це повідомив голова Укрзалізниці Євген Кравцов в інтерв'ю «Ліга.Бізнес», передає "Громадське".

«За попередніми оцінками, вартість проєкту близько 900 мільйонів гривень. Термін реалізації — до одного року. Джерела фінансування — це основне питання, яке обговорюється», — повідомив Кравцов.

Він зазначив, що профінансувати будівництво євроколії до Львова можуть частково за кошти Укрзалізниці, частково — за кошти грантів та кредити ЄС, а також кошти державного та місцевого бюджетів.

«Якщо зможемо об'єднати ці джерела фінансування, то реалізувати проєкт буде абсолютно реально», — додав голова Укрзалізниці.

Раніше в Мінінфраструктури заявляли, що на будівництво євроколії до Львова можуть залучити кредити Польщі.

Нагадаємо, що в період зимових свят "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси поїзда № 31/32 Київ - Мінськ, Вільнюс, Рига.

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16 12 2019 12:40
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