Для будівництва євроколії зі Львова до Польщі потрібно 900 млн грн — Укрзалізниця
Про це повідомив голова Укрзалізниці Євген Кравцов в інтерв'ю «Ліга.Бізнес», передає "Громадське".
«За попередніми оцінками, вартість проєкту близько 900 мільйонів гривень. Термін реалізації — до одного року. Джерела фінансування — це основне питання, яке обговорюється», — повідомив Кравцов.
Він зазначив, що профінансувати будівництво євроколії до Львова можуть частково за кошти Укрзалізниці, частково — за кошти грантів та кредити ЄС, а також кошти державного та місцевого бюджетів.
«Якщо зможемо об'єднати ці джерела фінансування, то реалізувати проєкт буде абсолютно реально», — додав голова Укрзалізниці.
Раніше в Мінінфраструктури заявляли, що на будівництво євроколії до Львова можуть залучити кредити Польщі.
Нагадаємо, що в період зимових свят "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси поїзда № 31/32 Київ - Мінськ, Вільнюс, Рига.
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