НОВИНИУкрзалізниця відкрила продаж квитків на міжнародні потяги з Чопу до Захоні (Угорщина) та безпересадкові вагони з Києва до Відня (Австрія).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Укрзалізниця відкрила продаж квитків до Австрії та Угорщини
У зв’язку зі стабілізацією ситуації з розповсюдженням коронавірусної інфекції, за сприяння залізничних адміністрацій Угорщини та Австрії узгоджено відновлення міжнародних маршрутів із зазначеними країнами вже з 1 червня 2021 року
УЗ
"У зв’язку зі стабілізацією ситуації з розповсюдженням коронавірусної інфекції, за сприяння залізничних адміністрацій Угорщини та Австрії узгоджено відновлення міжнародних маршрутів із зазначеними країнами вже з 1 червня 2021 року", – йдеться у повідомленні залізниці, повідомляє пресслужба УЗ.
Так, відкрито продаж проїзних документів на пасажирські поїзди прикордонного сполучення, що курсують на маршруті Чоп - Захонь, а саме: № 34/33, № 32510/32519, № 32516/32513, № 32518/32511, № 32520/32529, № 32526/32523, № 32530/32539, № 32512/32517 формування Угорських залізниць.
Поїзди курсуватимуть щоденно відправленням із Захоні й Чопа з 1 червня 2021 року виключно на дільниці Захонь - Чоп - Захонь.
Крім того, розпочався продаж квитків на два безпересадкові вагони Київ – Відень відправленням з Києва з 1 червня, зворотно з Відня з 2 червня щоденно.
"Впевнений, що подальша стабілізація ситуації з розповсюдженням коронавірусної інфекції дасть нам змогу вже незабаром відновити інші важливі міжнародні рейси. Серед пріоритетних напрямків - Польща", - додав в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик.
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14 05 2021 13:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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