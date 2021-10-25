CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоїзд №67/68 "Київ – Варшава" починає курсувати з 4 листопада після півторарічної перерви.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укрзалізниця" відновлює рейси з Києва до Варшави
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Поїзд відправлятиметься з Києва о 18:48 і до Варшави прибуватиме о 9:02. З Варшави потяг відправлятиметься о 17:10 і прибуватиме до Києва об 11:00.
Фото: УЗ
Час вказано з урахуванням проходження паспортного та митного контролю.
Залізничне сполучення між двома містами припинили через карантинні обмеження.
Рух поїздів до Польщі припинили на початку пандемії COVID-19 в березні 2020, через тодішнє рішення польського уряду про тимчасове закриття кордонів для іноземців. Зокрема, зупинили рейси потягу "Київ – Варшава".
11 жовтня 2021 року УЗ відновила курсування рейсів швидкісних потягів "Інтерсіті+" №715/716 за маршрутом "Київ – Перемишль".
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25 10 2021 16:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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