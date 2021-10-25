"Укрзалізниця" відновлює рейси з Києва до Варшави

Поїзд №67/68 "Київ – Варшава" починає курсувати з 4 листопада після півторарічної перерви.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Поїзд відправлятиметься з Києва о 18:48 і до Варшави прибуватиме о 9:02. З Варшави потяг відправлятиметься о 17:10 і прибуватиме до Києва об 11:00.

Фото: УЗ

Час вказано з урахуванням проходження паспортного та митного контролю.

Залізничне сполучення між двома містами припинили через карантинні обмеження.

Рух поїздів до Польщі припинили на початку пандемії COVID-19 в березні 2020, через тодішнє рішення польського уряду про тимчасове закриття кордонів для іноземців. Зокрема, зупинили рейси потягу "Київ – Варшава".

11 жовтня 2021 року УЗ відновила курсування рейсів швидкісних потягів "Інтерсіті+" №715/716 за маршрутом "Київ – Перемишль".