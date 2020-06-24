"Укрзалізниця" відновлює залізничне сполучення зі Львовом Також з завтрішнього дня поновлюється приміське сполучення у Львівській області

"Укрзалізниця" відновлює сполучення зі Львовом з 26 червня. Також від 25 червня буде поновлено приміський рух у Львівській області.

Фото:zaxid.net

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