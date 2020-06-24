CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ"Укрзалізниця" відновлює сполучення зі Львовом з 26 червня. Також від 25 червня буде поновлено приміський рух у Львівській області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укрзалізниця" відновлює залізничне сполучення зі Львовом
Також з завтрішнього дня поновлюється приміське сполучення у Львівській області
Фото:zaxid.net
Про це повідомляє прес-служба залізниці, передає РБК - Україна.
Так, УЗ відновлює рейси поїздів:
- №743/744 Дарниця, Київ - Львів;
- №715/716 Київ - Львів;
- №91/92 Київ - Львів;
- №12/11 Львів - Одеса.
Квитки можна придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.
Нагадаємо, що АТ "Укрзалізниця" з 15 червня 2020 року відновила рух ще 14 приміських поїздів трьох напрямків.
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