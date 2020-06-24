Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

"Укрзалізниця" відновлює залізничне сполучення зі Львовом

Також з завтрішнього дня поновлюється приміське сполучення у Львівській області
"Укрзалізниця" відновлює сполучення зі Львовом з 26 червня. Також від 25 червня буде поновлено приміський рух у Львівській області.
"Укрзалізниця" відновлює залізничне сполучення зі Львовом Фото:zaxid.net

Про це повідомляє прес-служба залізниці, передає РБК - Україна.

Так, УЗ відновлює рейси поїздів:

  • №743/744 Дарниця, Київ - Львів;
  • №715/716 Київ - Львів;
  • №91/92 Київ - Львів;
  • №12/11 Львів - Одеса.

Квитки можна придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.

Нагадаємо, що АТ "Укрзалізниця" з 15 червня 2020 року відновила рух ще 14 приміських поїздів трьох напрямків.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 06 2020 12:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ось таке літо. Чому початок червня більше схожий на жовтень?

Ось таке літо. Чому початок червня більше схожий на жовтень?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.