Укрзалізниця відновить рух ще 14 електричок

"Укрзалізниця продовжує відновлювати курсування приміських поїздів, насамперед у найбільш популярних та завантажених напрямках"

АТ "Укрзалізниця" з 15 червня 2020 року відновить рух ще 14 приміських поїздів трьох напрямків.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця", передає Укрінформ.

"Укрзалізниця продовжує відновлювати курсування приміських поїздів, насамперед у найбільш популярних та завантажених напрямках. Так, з 15 червня відновлять рух ще 14 приміських поїздів фастівського, ніжинського та яготинського напрямків", - йдеться у повідомленні.

У сполученні Київ — Козятин — Київ курсуватимуть такі приміські поїзди: №6202/6008 Козятин — Фастів — Київ, №7032 Фастів — Київ, №6070 Тарасівка — Київ, №6014 Фастів — Київ, №6029 Київ — Фастів, №6027/6213 Київ — Фастів — Козятин, №6035 Київ — Фастів, №6023/6211 Київ — Фастів — Козятин.

У сполученні Київ — Ніжин — Київ курсуватимуть такі приміські поїзди: №6902 Київ — Ніжин, №6915 Ніжин — Київ, №6930 Київ — Ніжин, №6929 Ніжин — Київ.

У сполученні Київ — Яготин — Київ курсуватимуть такі приміські поїзди: №6880 Київ — Яготин, №6809 Яготин — Дарниця.

В Укрзалізниці, закликали пасажирів бути свідомими та виконувати рекомендації під час проїзду залізничним транспортом: дотримуватися дистанції, вдягати маску, а в разі виявлення симптомів гострої респіраторної хвороби — залишатися вдома.

Також в компанії нагадали, що призначення приміських поїздів здійснюється відповідно до прийнятих рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій по кожній області окремо.

Із розкладом електропоїздів, котрі відновили курсування, можна ознайомитись на вебсайтах регіональних філій Укрзалізниці.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" з 1 червня відновила залізничне сполучення. При цьому відразу в п'яти областях не надали УЗ рішення про ослаблення карантину.