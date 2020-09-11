"Укрзалізниця" відновила посадку на 11 залізничних станціях

Однак з понеділка буде закриють продаж квитків зі станції Біла Криниця на проїзд Київ - Херсон

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) за рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 00:01 понеділка відновлює посадку на 11 залізничних станціях: Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Шепетівка.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Telegram-каналі УЗ.

Зокрема, відкрито продаж квитків на такі поїзди: №3/4 Запоріжжя - Ужгород, №10/9 Маріуполь - Київ, №17/18 Харків - Ужгород, №29/30 Київ - Ужгород, №43/44 Івано-Франківськ - Київ, №45/46 Ужгород - Лисичанськ, №81/82 Київ - Ужгород, №84/83 Маріуполь - Київ, №88/87 Ковель - Новоолексіївка, №91/92 Львів - Київ, №98/97 Ковель - Київ, №107/108 Одеса - Ужгород, №116/115 Київ - Бердянськ, №145/146 Київ - Ізмаїл, №217/218 Київ - Рахів, №601/602 Львів - Солотвино-1 (Тячів).

Компанія також зазначає, що з понеділка 00:01 буде закрито продаж проїзних документів зі станції Біла Криниця на проїзд №102/101 Київ - Херсон.

"До врегулювання ситуації поїзди проїдуть через станцію без посадки пасажирів. Висадка пасажирів здійснюється за встановленим порядком", - додали в УЗ.

Нагадаємо, що раніше з Ужгорода та ще низки станцій припиниться продаж квитків