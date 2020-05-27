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Укрзалізниця відновила роботу квиткових кас

"З 8 ранку відсьогодні ми відкрили залізничні каси на всіх вокзалах країни"
Квиткові каси на залізничних вокзалах України почали працювати вранці 27 травня.
Укрзалізниця відновила роботу квиткових кас UA|TV

Про це сказав в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик, повідомляє пресслужба компанії, передає Укрінформ.

"З 8 ранку відсьогодні ми відкрили залізничні каси на всіх вокзалах країни. Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту, поряд з касами розташовані антисептики, нанесена розмітка для забезпечення дистанції між пасажирами", - розповів Юрик.

Зазначається, що пасажирам, які звертатимуться до залізничних кас без засобів індивідуального захисту, зокрема масок, квитки не продаватимуться.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 27 травня в Україні 21905 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 658 летальних, 7995 пацієнтів одужало.

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27 05 2020 11:40
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