CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКвиткові каси на залізничних вокзалах України почали працювати вранці 27 травня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Укрзалізниця відновила роботу квиткових кас
"З 8 ранку відсьогодні ми відкрили залізничні каси на всіх вокзалах країни"
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Про це сказав в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик, повідомляє пресслужба компанії, передає Укрінформ.
"З 8 ранку відсьогодні ми відкрили залізничні каси на всіх вокзалах країни. Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту, поряд з касами розташовані антисептики, нанесена розмітка для забезпечення дистанції між пасажирами", - розповів Юрик.
Зазначається, що пасажирам, які звертатимуться до залізничних кас без засобів індивідуального захисту, зокрема масок, квитки не продаватимуться.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 27 травня в Україні 21905 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 658 летальних, 7995 пацієнтів одужало.
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27 05 2020 11:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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