Укрзалізниця відновила роботу квиткових кас

"З 8 ранку відсьогодні ми відкрили залізничні каси на всіх вокзалах країни"

Квиткові каси на залізничних вокзалах України почали працювати вранці 27 травня.

Про це сказав в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик, повідомляє пресслужба компанії, передає Укрінформ.

"З 8 ранку відсьогодні ми відкрили залізничні каси на всіх вокзалах країни. Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту, поряд з касами розташовані антисептики, нанесена розмітка для забезпечення дистанції між пасажирами", - розповів Юрик.

Зазначається, що пасажирам, які звертатимуться до залізничних кас без засобів індивідуального захисту, зокрема масок, квитки не продаватимуться.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, станом на 27 травня в Україні 21905 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 658 летальних, 7995 пацієнтів одужало.