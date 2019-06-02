Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

"Укрзалізниця" витратить €850 млн від ЄС на ремонт дев'яти залізничних ділянок

Вже розробили 9 проектів
В "Укрзалізниці" повідомили, що готові використати 850 мільйонів євро від Євросоюзу на проведення робіт з реконструкції та ремонту колій.
"Укрзалізниця" витратить €850 млн від ЄС на ремонт дев Фото: delo.ua

Коштом ЄС планують провести модернізацію дільниці Ковель-Ягодин-державний кордон з майбутньою електрифікацією, реконструкцію колії на станції Підбірці, будівництво нової тягової підстанції на станції Роздільна, електрифікація дільниці Бердичів-Коростень-Бережесть, збільшення пропускної спроможності на дільниці Гребінка-Полтава, повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" має висококваліфікованих фахівців, усі технічні та технологічні рішення. У разі виділення Єврокомісією коштів на залізничні проекти Укрзалізниця готова реалізувати їх якісно та в стислі терміни", — повідомив голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

Загалом в "Укрзалізниці" сподіваються, що допомога ЄС дозволить провести ремонт та реконструкцію близько 530 кілометрів колій.

Також, "Укрзалізниця" 1 лютого отримала останні п'ять локомотивів за контрактом з американською General Electric.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 02 2019 15:26
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.