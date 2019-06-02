"Укрзалізниця" витратить €850 млн від ЄС на ремонт дев'яти залізничних ділянок
Коштом ЄС планують провести модернізацію дільниці Ковель-Ягодин-державний кордон з майбутньою електрифікацією, реконструкцію колії на станції Підбірці, будівництво нової тягової підстанції на станції Роздільна, електрифікація дільниці Бердичів-Коростень-Бережесть, збільшення пропускної спроможності на дільниці Гребінка-Полтава, повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
"Укрзалізниця" має висококваліфікованих фахівців, усі технічні та технологічні рішення. У разі виділення Єврокомісією коштів на залізничні проекти Укрзалізниця готова реалізувати їх якісно та в стислі терміни", — повідомив голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов.
Загалом в "Укрзалізниці" сподіваються, що допомога ЄС дозволить провести ремонт та реконструкцію близько 530 кілометрів колій.
Також, "Укрзалізниця" 1 лютого отримала останні п'ять локомотивів за контрактом з американською General Electric.
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