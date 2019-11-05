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"Укрзалізниця" виявила розтрату понад 50 млн грн

Порушення виявлено департаментом внутрішнього аудиту та контролю "Укрзалізниці" за результатами позапланової перевірки підрозділу з ініціативи керівництва товариства
ПАТ "Укрзалізниця" виявило неправомірне нарахування виплат працівникам вагонної дільниці станції "Київ-Пасажирський" у 2018 році.
"Укрзалізниця" виявила розтрату понад 50 млн грн Фото: expres.ua

"Колишнє керівництво виробничого підрозділу "Вагонна дільниця станції Київ-Пасажирський" філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" приховало 50,9 млн грн, що були нараховані як премії, одноразові заохочення та матеріальна допомога окремим працівникам", - йдеться на сайті "Укрзалізниці" в суботу.

У ході перевірки діяльності компанії за період з 1 січня по 31 жовтня 2018 року виявлено факти, коли деяким працівникам виплачувалась матеріальна допомога на оздоровлення при виході у щорічну відпустку в розмірі двох окладів, у тому числі 2-3 рази на рік.

Наприклад, зазначається, що керівник цієї вагонної дільниці за своєю заявою безпідставно отримав матеріальної допомоги на оздоровлення в липні 2018 року в розмірі двох окладів - на загальну суму 45100 грн.

Також встановлено факт виділення понад 165 тисяч грн у вигляді премій та заохочень головному бухгалтеру, яка в момент виплати була відсутня на робочому місці, фактично перебуваючи на лікарняному, у щорічній або навчальній відпустці.

Перевіркою також встановлено, що колишніми керівником Вагонної дільниці станції Київ-Пасажирський та головним бухгалтером не контролювалось нарахування заробітної плати відповідно до чинного законодавства.

"Більше того, вони своїми усними вказівками змушували своїх підлеглих працівників проводити нарахування коштів без відповідних нормативних документів, оформлених належним чином, а в разі відмови від виконання поставлених ними завдань погрожували звільненням або фізичною розправою", - повідомили в "Укрзалізниці".

Там зазначили, що матеріали перевірки передані до правоохоронних органів.

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро завершили розслідування фактів заволодіння 93,28 мільйонами гривень ПАТ "Укрзалізниця".

 
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11 05 2019 14:58
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