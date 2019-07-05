НАБУ завершило розслідування фактів крадіжки 93 мільйонів "Укрзалізниці"
"3 травня 2019 року восьми підозрюваним відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед складанням обвинувального акта та скеруванням його до суду", – повідомляє прес-служба НАБУ.
Зокрема, йдеться про:
- голову правління – генерального директора виробника стрілочної продукції, помічника народного депутата (ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України);
- першого заступника генерального директора виробника стрілочної продукції (ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України);
- засновника – директора фіктивної компанії-переможця торгів (ч.2 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.1 ст.366 КК України);
- директора компанії-посередника (ч.2 ст.27, ч.5 ст.191 КК України);
- трьох співробітників Філії Центр забезпечення виробництва ПАТ "Українська залізниця" (ч.2 ст.27, ч.3 ст.358 та ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України);
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екс-першого заступника керівника Філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця", помічника народного депутата України (ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.ч. 2,3 ст.27 ч.5 ст.191 КК України).
Слідство встановило, що підозрювані впродовж грудня 2015-го – березня 2017 року організували закупівлю ПАТ "Укрзалізниця" стрілочної продукції за завищеними цінами. Для цього вони залучили підконтрольні підприємства-посередники. У результаті підозрювані заволоділи близько 93,28 млн грн Філії ПАТ.
Водночас детективи вважають, що до вчинення злочину можуть бути причетні й інші особи, зокрема й народні депутати.
Розслідування за цими фактами виділили в окреме кримінальне провадження, яке й досі триває.
Нагадаємо, що у міжнародному аеропорті "Бориспіль" затримано колишнього першого заступника керівника філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця", якого підозрюють у причетності до розкрадання 93 млн гривень.
Додамо, помічнику одного з народних депутатів України, колишньому посадовцю ПАТ "Укрзалізниця", повідомлено про підозру у заволодінні 93,27 млн грн компанії.
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