"Укрзалізниця" закрила продаж квитків до Луцька і Тернополя
Укрзалізниця припинила продаж квитків до Луцька і Тернополя та у зворотному напрямку відповідно до рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє "Економічна правда".
Джерело: сайт УЗ
Дослівно: "Станом на 1 серпня квитки вже не продавалися до станцій Луцьк і Тернопіль на дати, починаючи з 3 серпня, як це передбачено рішенням".
Деталі: Обмеження діє для поїздів:
- №41/42 Дніпро-Трускавець,
- №98/97 Ковель-Київ,
- №88/87 Ковель-Новоолексіївка,
- №12/11 Одеса-Львів,
- №81/82 Київ-Ужгород,
- №49/50 Київ-Трускавець,
- №136/135 Чернівці-Одеса,
- №108/107 Одеса-Ужгород,
- №110/109 Львів-Херсон,
- №86/85 Львів-Новоолексіївка,
- №715/716 Київ-Львів.
Пасажирам вказаних поїздів, які планували поїздку до Луцька і Тернополя та у зворотному напрямку, запропонували компенсацію повної вартості квитків.
"Укрзалізниця" просить з розумінням поставитися до ситуації та не перешкоджати роботі залізничної галузі.
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