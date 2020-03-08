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"Укрзалізниця" закрила продаж квитків до Луцька і Тернополя

Пасажирам скасованих поїздів, які планували поїздку до Луцька і Тернополя та у зворотному напрямку, запропонували компенсацію повної вартості квитків
"Станом на 1 серпня квитки вже не продавалися до станцій Луцьк і Тернопіль на дати, починаючи з 3 серпня, як це передбачено рішенням".
"Укрзалізниця" закрила продаж квитків до Луцька і Тернополя UA|TV

Укрзалізниця припинила продаж квитків до Луцька і Тернополя та у зворотному напрямку відповідно до рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє "Економічна правда".

Джерело: сайт УЗ

Дослівно: "Станом на 1 серпня квитки вже не продавалися до станцій Луцьк і Тернопіль на дати, починаючи з 3 серпня, як це передбачено рішенням".

Деталі: Обмеження діє для поїздів:

  • №41/42 Дніпро-Трускавець,
  • №98/97 Ковель-Київ,
  • №88/87 Ковель-Новоолексіївка,
  • №12/11 Одеса-Львів,
  • №81/82 Київ-Ужгород,
  • №49/50 Київ-Трускавець,
  • №136/135 Чернівці-Одеса,
  • №108/107 Одеса-Ужгород,
  • №110/109 Львів-Херсон,
  • №86/85 Львів-Новоолексіївка,
  • №715/716 Київ-Львів.

Пасажирам вказаних поїздів, які планували поїздку до Луцька і Тернополя та у зворотному напрямку, запропонували компенсацію повної вартості квитків.

"Укрзалізниця" просить з розумінням поставитися до ситуації та не перешкоджати роботі залізничної галузі.

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03 08 2020 17:37
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