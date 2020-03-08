Луцьк відмовився посилювати карантин і просить не заважати бізнесу

Луцька міська рада відмовилася посилювати карантин у місті попри те, що державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій віднесла його до "червоної зони".

Рішення депутати ухвалили 3 серпня на засіданні позачергової сесії, пише пресслужба міськради, зазначає "Громадське".

31 липня члени державної комісії розділили Україну на 4 карантинні зони, залежно від рівня захворюваності на COVID-19. Луцьк потрапив у "червону зону", відтак, за правилами, у місті мають зупинити роботу громадського транспорту, закрити ТРЦ, кафе і ресторани, а також заклади освіти.

Водночас луцькі депутати з цим не погоджуються. Кажуть, що воно суперечить Конституції і законам та переконують, що у місті загальна кількість хворих на COVID-19 за весь період є меншою, ніж в інших містах України.

У повідомленні йдеться, що в Луцьку продовжать працювати дошкільні заклади освіти та громадський транспорт. Також міськрада рекомендувала продовжувати працювати підприємцям.

Крім того, Луцька міська рада обіцяє юридичний захист усім підприємцям, підприємствам, установам та організаціям, на яких складуть протоколи про порушення посиленого карантину.

В бюджеті міста обіцяють передбачити гроші на відшкодування суб'єктам підприємницької діяльності збитків.

"Зупинка життєдіяльності міста може спровокувати виникнення складної ситуації, а тисячі лучан - втратити дохід, що, своєю чергою, призведе до ненадходжень до бюджету … Луцьк має жити, бізнес і транспорт повинні працювати", - цитує пресслужба міськради депутата Ігоря Поліщука.

Також депутати міськради звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням скасувати посилення карантину у Луцьку.

Речниця поліції Волині Ольга Бузулук нам у коментарі розповіла, що правоохоронці працюватимуть відповідно до законів і контролюватимуть дотримання посиленого карантину.

Наразі поліція проводить пояснювальні роботи, але обіцяє надалі карати "злісних порушників" карантину.

"Звичайно, якщо будуть якісь особливо злісні порушники ... У нас і раніше бували випадки злісного невиконання законних вимог працівників поліції і, звичайно, таких людей притягують до адмінвідповідальності. Якщо люди реагуватимуть адекватно, то ніхто нікого притягувати до від повільності не буде", - розповіли у поліції.

3 липня також у Тернополі попросили Державну комісію з надзвичайних ситуацій виключити місто з "червоної" зони за рівнем поширення COVID-19. Поки комісія не ухвалить таке рішення, в місті дотримуватимуться обмежень "помаранчевої" зони.