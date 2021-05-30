"Укрзалізниця" запускає міжнародний рейс, який з'єднає Київ, Будапешт і Відень

Квитки на поїзд Київ-Відень можна придбати в міжнародних квиткових касах вокзалів

Відновлення міжнародного сполучення стало можливим за сприяння залізничних адміністрацій Австрії та Угорщини завдяки стабілізації ситуації з пандемією коронавірусу.

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) з червня запускає рейс Київ-Відень, який проходитиме територією України, Австрії та Угорщини, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що відновлення міжнародного сполучення стало можливим за сприяння залізничних адміністрацій Австрії та Угорщини завдяки стабілізації ситуації з пандемією коронавірусу.

"Перший рейс із Києва до Відня вирушить уже 1 червня, тому в пасажирів "Укрзалізниці" є прекрасна можливість почати своє літо з візиту до Австрії. Надалі поїзд курсуватиме щодня за таким графіком: вирушатиме з Центрального Київського вокзалу о 14:07, проходитиме через Будапешт (прибуття о 8:20) та прибуватиме до Відня об 11:21 наступного дня. У зворотному напрямку (з 2 червня) поїзд вирушатиме о 16:42 і прибуватиме до Києва о 17:22 наступного дня", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що квитки на поїзд Київ-Відень можна придбати в міжнародних квиткових касах вокзалів.

"Актуальну інформацію про правила в'їзду українських громадян на територію Австрії та Угорщини, а також громадян цих країн в Україну, пасажири можуть дізнатися через офіційні джерела посольств України в Австрії та Угорщині та посольств цих країн в Україні", - додають в УЗ.

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