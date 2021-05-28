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Укрзалізниця запускає нові поїзди до моря

Укрзалізниця нагадує про маски та санітайзери під час поїздок
Укрзалізниця продовжує призначати нові поїзди до моря з різних регіонів України, на черзі — два потяги, обидва з яких курсуватимуть до Генічеська.
Укрзалізниця запускає нові поїзди до моря Фото:unian.ua
З 3 червня курсуватиме потяг №204/190 сполученням Кривий Ріг, Дніпро - Генічеськ. Він відправлятиметься з Кривого Рогу по непарних числах о 18:50, курсуватиме через Нікополь, Запоріжжя, Мелітополь та Новоолексіївку, прибуватиме до узбережжя о 3:40, повідомляє пресслужба УЗ. 
 
У зворотному напрямку потяг №189/203 курсуватиме з 6 червня. Він вирушатиме з Генічеська о 22:57 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 7:43.
 
Укрзалізниця запускає також потяг №231/232 сполученням Івано-Франківськ - Генічеськ. Він курсуватиме з 5 червня по непарних числах, відправлятиметься з Івано-Франківська о 14:42 та прибуватиме до Генічеська о 17:50 наступного дня.
 
У зворотному напрямку потяг №232/231 курсуватиме по парних числах. Він вирушатиме з Генічеська об 11:20, прибуватиме до Івано-Франківська о 13:08 наступного дня, курсуючи через Новоолексіївку, Мелітополь, Запоріжжя, Дніпро, Козятин, Шепетівку та Львів.
 
Укрзалізниця нагадує про маски та санітайзери під час поїздок.
 
 
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28 05 2021 14:54
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