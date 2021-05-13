Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

"Наче Халк їздив на мінеральні води": пасажир потягу до Трускавця залишив після себе розтрощене купе

Зловмисника затримали, а вагон відправили на рестраврацію
Пасажира потягу №49, що прямує з Києва до Трускавця, затримали за погром у купе. Залізничники виявили після нього розбитий стіл, вибите вікно та купу сміття.
"Наче Халк їздив на мінеральні води": пасажир потягу до Трускавця залишив після себе розтрощене купе Фото: fakty.com.ua

Про це повідомив керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Шевченко, зазначає "Громадське".

Зокрема, він показав фото купе, яке пасажир залишив після себе. За словами Шевченка, там був розбитий стіл, пошкоджена постіль, вибите вікно, бруд та сміття по всьому приміщенню.

"Таке враження, що це Халк їздив на мінеральні води та дорогою зчепився з дементорами... Але ніт", - написав він.

Пасажир потягу "Київ"-"Трускавець" залишив після себе розтрощене купе

Фото: Олександр Шевченко/Facebook

Він зазначив, що наразі про порушника повідомили поліції, його вже затримали. Сам вагон тепер відправили на реставрацію.

"Можливо, наш сервіс не завжди ідеальний, але ми над цим працюємо. Тисячі людей за лаштунками роблять усе, щоб ваша подорож була приємною - це не така вже й легка робота. Просто не треба бути свинями", - зазначив Шевченко.

Читайте також: "УЗ" випустить у рейси електричку із місцями для велосипедів

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 05 2021 14:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.