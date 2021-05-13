"Наче Халк їздив на мінеральні води": пасажир потягу до Трускавця залишив після себе розтрощене купе

Пасажира потягу №49, що прямує з Києва до Трускавця, затримали за погром у купе. Залізничники виявили після нього розбитий стіл, вибите вікно та купу сміття.

Про це повідомив керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Шевченко, зазначає "Громадське".

Зокрема, він показав фото купе, яке пасажир залишив після себе. За словами Шевченка, там був розбитий стіл, пошкоджена постіль, вибите вікно, бруд та сміття по всьому приміщенню.

"Таке враження, що це Халк їздив на мінеральні води та дорогою зчепився з дементорами... Але ніт", - написав він.

Пасажир потягу "Київ"-"Трускавець" залишив після себе розтрощене купе

Фото: Олександр Шевченко/Facebook

Він зазначив, що наразі про порушника повідомили поліції, його вже затримали. Сам вагон тепер відправили на реставрацію.

"Можливо, наш сервіс не завжди ідеальний, але ми над цим працюємо. Тисячі людей за лаштунками роблять усе, щоб ваша подорож була приємною - це не така вже й легка робота. Просто не треба бути свинями", - зазначив Шевченко.

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