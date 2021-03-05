УЗ випустить у рейси електричку із місцями для велосипедів

Укрзалізниця сконцентрована на покращенні якості приміського руху та підтримує екологічний транспорт. Саме тому ми прийняли рішення зробити приміський транспорт більш зручним для велосипедистів. Наступним кроком стане підвищення інклюзивності приміських поїздів

"Укрзалізниця" завершує капітально-відновлювальний ремонт чергового електропоїзда для регіональної філії "Південно-Західна залізниця" - новаціями поїзда є спеціальні тримачі для перевезення велосипедів.

"Упродовж найближчого часу десять відремонтованих вагонів будуть прийняті в експлуатацію залізницею та виїдуть на колію для якісного обслуговування пасажирів. При плануванні ремонтів Укрзалізницею було прийняте рішення обладнати вагони місцями для перевезень велосипедів, а також збільшити зручність користування. Кріплення для велосипедів знаходяться в першому та десятому вагонах", - повідомляє прес-служба УЗ, передає "Економічна правда"

"Укрзалізниця сконцентрована на покращенні якості приміського руху та підтримує екологічний транспорт. Саме тому ми прийняли рішення зробити приміський транспорт більш зручним для велосипедистів. Наступним кроком стане підвищення інклюзивності приміських поїздів", - заявив в.о. голови правління компанії Іван Юрик.

Повідомляється, що окрім капітального ремонту, на зазначених поїздах виконаний комплекс модернізацій, спрямований на покращення умов перевезень пасажирів та підвищення надійності електропоїздів в експлуатації.

Зокрема, для зручності пасажирів встановили блоки сидінь із покращеними ергономічними властивостями, вагони обладнали сучасним освітленням, тонованими склопакетами.

"Для забезпечення безпеки руху електропоїздів підвищено надійність ходової частини, замінено застаріле електричне обладнання на сучасне, встановлено сучасне світлосигнальне обладнання. Ремонт електропоїзда виконав Київський електровагоноремонтний завод (КЕВРЗ).

Також під час ремонту в вагонах встановлена нова сучасна пожежна сигналізація з датчиками на вогонь і задимлення, відеонагляд для попередження вандалізму, вагон облаштований відеокамерами по зовнішньому периметру і в голові поїзда", - йдеться у повідомленні.

В УЗ додали, що упродовж 2021 запланували капітально-відновлювальним ремонтом оновити 40 секцій електропоїздів, 11 секцій - капітальними ремонтами.

В умовах депо передбачено виконати капітальний ремонт 25 секцій електропоїздів та 4 дизель-поїздів.

"Поточні ремонти будуть виконані на 5040 секціях електропоїздів та 292 дизель-поїздах", - додали в компанії.