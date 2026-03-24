Укрзалізниця змінила правила евакуації пасажирів

24 березня 2026, 20:35
З кінця 2025 року та впродловж весни 2026-го ворог почав прицільно атакувати пасажирські поїзди безпосередньо під час їхнього руху.
росія змінює тактику обстрілів української зализниці, тому УЗ змінила правила евакуації під час атак.
 
Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський, передає "Укрінформ". 
 
За його словами, з кінця 2025 року та протягом весни 2026-го ворог почав прицільно атакувати пасажирські поїзди безпосередньо під час їхнього руху. Якщо раніше основними цілями були стаціонарні об’єкти, як-от мости чи вокзали, то зараз загарбники використовують безпілотники з керуванням у реальному часі для «полювання» на рухомий склад. 
 
Загалом від початку повномасштабного вторгнення залізниця зазнала майже 5 тисяч атак, у яких пошкоджені понад 25 тисяч об’єктів та сотні вагонів і локомотивів.
 
Через зростання загрози компанія модернізувала безпекові алгоритми та створила 15 регіональних моніторингових команд. Тепер фахівці цілодобово відстежують повітряну ситуацію, щоб у разі небезпеки заздалегідь зупинити поїзд і евакуювати пасажирів. Перцовський наголосив, що вчасна зупинка та вихід людей у поле чи укриття вже неодноразово рятували сотні життів за лічені хвилини до влучання. 
 
Згідно з новими правилами, пасажирам рекомендують за сигналом тривоги підготувати документи, залишити великі речі у вагоні та виходити через найближчі двері без паніки. Поза поїздом не можна скупчуватися біля вагонів — слід відійти на безпечну відстань або лягти на землю обличчям вниз у разі вибухів. Повертатися до поїзда дозволено лише після офіційної команди провідників. Відповідні інструкції найближчим часом розмістять у всіх вагонах Укрзалізниці.
Останні матеріали

Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
Політика
Час вийти із зони комфорту бездіяльності. Сила Європи визначається здатністю діяти в Україні – RUSI
Переклад iPress – 24 березня 2026, 14:46
Данія не визначилася. Червоні чи сині переможуть на виборах – Politico
Політика
Данія не визначилася. Червоні чи сині переможуть на виборах – Politico
Переклад iPress – 24 березня 2026, 11:41
Українські сили продовжують активну оборону та контратаки по всій лінії фронту. Наступ рф буксує – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українські сили продовжують активну оборону та контратаки по всій лінії фронту. Наступ рф буксує – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 24 березня 2026, 07:52
ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Політика
ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Переклад iPress – 23 березня 2026, 14:56
Непочуті (знехтувані)
Політика
Непочуті (знехтувані) "пророцтва". Захід зайшов у глухий кут в Ірані – Том Купер
Переклад iPress – 23 березня 2026, 11:41
Україна змінює підхід до ведення війни. Через це російські втрати стрімко зростають – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна змінює підхід до ведення війни. Через це російські втрати стрімко зростають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 березня 2026, 07:51
Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер
Політика
Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер
Переклад iPress – 20 березня 2026, 12:23
Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
Політика
Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
Переклад iPress – 20 березня 2026, 11:57
