В росії затримали італійця за підрив поїзда, якого "завербувало" ГУР – Reuters

російський слідчий комітет заявив, що затриманий начебто зізнався, що його завербували з Головного управління розвідки України.

Про це повідомляє Reuters.

В росії затримали чоловіка з подвійним громадянством - російським і італійським за закладку бомб на залізничних коліях нібито в рамках диверсійної кампанії, яку організувала українська розвідка.

За даними російського слідства, після арешту чоловік, 1988 року народження, мешканець Рязані, нібито зізнався, що заклав саморобну бомбу, яка вибухнула 11 листопада через що з рейок зійшов товарний потяг в центральній частині рф.

Ім'я затриманого не розкривається.

"На допиті затриманий дав свідчення і розповів, що в лютому 2023 року його завербував співробітник Головного розвідувального управління Міноборони України", - заявили в Слідчому комітеті рф.

За словами російських слідчих, затриманий нібито зізнався, що проходив "диверсійну підготовку в Латвії за безпосередньої участі латвійських спецслужб".

Проте перевірити достовірність даних не вдалося.

Також відомо, що дійсно 11 листопада товарний поїзд зійшов з рейок недалеко від міста Рибне, приблизно в 177 км на південний схід від москви.