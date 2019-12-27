"Укрзалізниця" запустила трисекційний дизель-поїзд в аеропорт "Бориспіль"

Підприємство "Укрзалізниця" сьогодні, 27 грудня, запустило новий трисекційний дизель-поїзд ДПКр-3 в аеропорт "Бориспіль".

Поїзд виробництва ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод". У ньому передбачено 472 пасажирські місця (470 місць для сидіння і 2 місця для людей з інвалідністю на візках), передає LB.ua.

За даними "Укрзалізниці", вартість поїзда становить близько 177 млн грн. Дизель-поїзд пройшов випробування на ділянці Київ-Тернопіль-Кременчук.

"Цей дизель-поїзд побудований за новим проєктом, щоб бути сучасним і комфортним, конструкційно в ньому багато нових вузлів і систем, зокрема для підвищення безпеки і надійності експлуатації", - наголосили в "Укрзалізниці".

За словами голови компанії Євгена Кравцова, "Бориспільський експрес" у п'ятницю перевіз свого мільйонного пасажира. Він також відзначив зростання попиту на послуги експреса, підкресливши, що саме в зв'язку з цим було прийнято рішення запустити трисекційний поїзд.

Дизель-поїзд ДПКр-3 №001 побудований у 2019 році в тривагонній комплектації на замовлення "Укрзалізниці" для регіональних пасажирських перевезень. Має два моторні візки - по одному на головних вагонах (ДПКр-2, має 3 силові установки), що забезпечує зменшення витрат на обслуговування і ремонт. Термін служби дизель-поїзда становить 40 років.

Нагадаємо, що підприємство "Укрзалізниця" у 2019 році заощадило на закупівлях майже 700 млн грн, при цьому в кожному тендері УЗ у середньому брало участь 2,7 компанії, що більше, ніж у середньому по Україні.