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"Укрзалізниця" збільшує кількість потягів до деокупованої Балаклії
UA|TV
"Укрзалізниця" подвоює рухомий склад до деокупованої Балаклії, оскільки попит на рейс значно збільшився.
Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.
Відтепер замість одного рейкового автобуса Pesa з суботнього ранку поїде одразу два:
Поїзд №6403/6402 Харків - Балаклія - Харків вирушає щодня з Харкова о 07:00 та прибуватиме до Балаклії о 09:33. З Балаклії вирушає о 09:58 та прибуває до Харкова об 12:24.
Поїзд №6407/6404 вирушає щодня з Харкова о 15:50 та прибуває до Балаклії о 18:14. З Балаклії вирушає о 18:39 та прибуває до Харкова о 21:09.
За вказаним маршрутом, зупинки передбачені на станціях Основа, Жихор, Зміїв, Занки, Шебелинка, додано зупинку на станції Слобожанська.
Повідомляється, що вартість квитка складає 29 грн і його можна придбати в касах та на борту.
Також залізничники продовжують роботи з відновлення контактної мережі на звільнених територіях Харківської області:
на напрямку Харків - Балаклія електротягу відновлено до зупинкової платформи Геніївка;
на дільниці Харків - Дергачі відновлено 4 км елементів електропостачання з 5,2 км пошкоджених;
на дільниці Занки - Шебелинка під електротягу підготовлено 2 км із 17 км ушкоджених.
У роботах з відновлення інфраструктури на Харківщині задіяно близько 100 залізничників, а також самохідний рухомий склад, кранові установки та бурильні машини.
Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" запускає програму евакуації громадян України, які проживають в Криму.
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24 09 2022 16:21 МЕДІА
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