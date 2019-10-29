"Укрзалізниця" закінчила будівництво колії на перегоні Зачатівська-Роз’їзд — Хлібодарівка, що дозволило зробити ділянку залізниці Волноваха — Комиш-Зоря повністю двоколійною.

"Укрзалізниця" збудувала додаткову колію до Волновахи за 460 млн грн про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", передає "Громадське".

"Модернізація стратегічної залізничної гілки Волноваха-Комиш-Зоря - це найпотужніше будівництво нової колії за часів незалежної України, яке тривало кілька років, аби безперебійно курсували пасажирські, приміські та вантажні поїзди. Загалом Укрзалізниця збудувала понад 34,4 км нових колій, завдяки чому значно збільшила можливості для транспортування вантажів у стратегічному маріупольському напрямку", - повідомили у державній компанії.

Там зазначають, що після модернізації залізниці на з Волновахи до Комиш-Зорі можуть проходити 49 пар поїздів проти 20 пар, які проходили там раніше.

Про початок реконструкції цієї ділянки залізниці повідомляли у червні 2019 року.

"Залізнична гілка Волноваха-Комиш-Зоря стане повністю двоколійною. На Донеччині триває найпотужніше будівництво нової колії за часів незалежної історії України", - заявляв голова УЗ Євген Кравцов.

Раніше голова Укрзалізниці Євген Кравцов повідомив, що до кінця 2019 року на українську залізницю вийдуть перші приватні перевізники.

Нагадаємо, що перший рейс поїзду 10/9 "Київ - Маріуполь" вже в дорозі. Це той поїзд, що до Маріуполя іде мінімальний час - трохи більше 14 годин.