"Укрзалізницю" розділять на 3 частини до кінця 2021 року

У ході реформи "Укрзалізниці", державну компанію планують розділити на 3 окремі компанії: вантажну, пасажирську та інфраструктурну. Це мають зробити до кінця 2021 року.

Про це повідомив директор зі стратегічного розвитку "Укрзалізниці" Антон Саболевський під час дебатів "Державні інфраструктурні монополії: залишити неможна приватизувати",зазначає "Громадське".

"Якщо говорити по термінах: ми розглядаємо це за підсумками двох років. До кінця 2021 року - виділення окремих юридичних осіб за цими напрямками. Але тут все питання у тому, на скільки ефективно нам вдасться спрацюватися з державою у ході вирішення проблемних питань", - повідомив Саболевський.

Він зазначив, що за підсумками реформи, "Укрзалізниця" перетвориться на холдинг, який володітиме трьома компаніями: інфраструктурною, вантажною та пасажирською. Подібна система працює у низці країн Європи, зокрема Польщі та Німеччині.

Раніше столичне транспортне КП "Київпастранс" і Укрзалізниця влаштували публічну перепалку у соцмережі після крадіжки обладнання, у результаті чого міська електричка вранці не вийшла на маршрут.