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Ультраправа євроскептична партія перемагає на виборах в Швейцарії

22 жовтня 2023, 20:12
Ультраправа євроскептична партія перемагає на виборах в Швейцарії
Фото: AP
Ультраправа та євроскептична Швейцарська народна партія показала найсильніші результати на національних виборах до парламенту.

Про це пише видання NZZ.

Ультраправа та євроскептична Швейцарська народна партія зосередила свою кампанію на антимігрантській риториці.

За прогнозами, вона отримає 30% голосів – порівняно з 25,6% чотири роки тому. 

Цей результат найвищий з 2003 року і вона може зайняти найбільше місць у парламенті. 

Соціал-демократи, Вільні демократи та Центристський альянс також мають пройти, а от Зелені та Зелені ліберали, за прогнозами, втратять підтримку порівняно з 2019 роком.

Остаточні результати голосування будуть відомі вже за декілька годин.

Проте зміни у виконавчій владі Швейцарії малоймовірні, адже уряд із 7 членів сформований не коаліцією чи абсолютною більшістю, а діє за домовленістю між найбільшими партіями, що обмежує можливості для значних політичних зрушень.

Те що ультраправі набрали найбільше голосів моде вплинути на риторику влади щодо міграційних питань.

Допомога від Швейцарії Україні дуже обмежена, адже вона має статус нейтралітету.

Раніше президент Швейцарії Берсе заявляв, що країна допомагає Україні, але поки без військової підтримки.

 

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