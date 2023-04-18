Швейцарія допомагає Україні, але поки без військової підтримки – президент Берсе

Він пояснює відсутність військової підтримки нейтралітетом своєї країни.

Швейцарія надає Україні суттєву підтримку, зокрема, у вигляді гуманітарної допомоги та залучення до планів з відбудови, але не у військовому плані.

Про це заявив президент Швейцарської конфедерації Алан Берсе, повідомляє Укрінформ.

"Ми вирішили підтримати Україну у найближчі роки, виділивши щонайменше 1,8 млрд франків, з них 300 млн уже цьогоріч. Швейцарія долучилася до допомоги Україні, до надання гуманітарної допомоги, до відновлення", – наголосив він, згадавши міжнародну конференцію в Лугано 2022 року.

Берсе також нагадав, що Швейцарія долучилась до санкцій ЄС, ставиться до них "дуже серйозно та робить все, що можливо, аби це було реалізовано насправді". Але, зауважив він, це дуже важке завдання, оскільки є "багато акторів", потрібен обмін великими обсягами інформації.

Президент Швейцарії визнав, що його країна має "скорегувати деякі моменти", які повинен схвалити парламент.

Наразі швейцарська влада заблокувала російські активи в обсязі 7,5 млрд євро, що Берсе назвав "суттєвою сумою".

Відповідаючи на запитання щодо можливості передачі Україні озброєнь, боєприпасів або принаймні надання дозволу іншим країнам передати вироблені в Швейцарії військові матеріали, Берсе знову послався на нейтралітет своєї країни.

"Нейтралітет означає не надання військової підтримки жодній зі сторін. Ми закликаємо всі сторони до дотримання правил і поваги до міжнародного права. Водночас ми не можемо порушувати наші власні закони, ніхто не може вимагати цього від нас", – пояснив Берсе.

Водночас він не виключив продовження серйозної і відкритої дискусії на цю тему. Швейцарський політик повторив, що його країна засуджує війну та вимагає виведення російських військ з території України.