CУСПІЛЬСТВО НОВИНИФутбольні фанати пройшли маршем по центру Харкова і заспівали відому нецензурну пісню про президента Росії Володимира Путіна.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ультрас пройшли Харковом з відомою піснею про Путіна
Крім знаменитого хіта "Путін – х**ло" ультрас виконали інші кричалки, а також "Воїни світла" і "Червону руту"
Фото:Twitter
Молоді люди розтягнули банер банер з написом: "Єдина країна", заспівали гімн, після чого вишикувалися в шеренгу і рушили Московським проспектом. Про це повідомляє УП з посиланням на видання NewsRoom.
Крім знаменитого хіта "Путін – х**ло" ультрас виконали інші кричалки, а також "Воїни світла" і "Червону руту".
Марш супроводжувався застосуванням піротехніки.
Кінцевим пунктом фанатів має бути стадіон, де 26 квітня ФК "Металіст 1925" (Харків) зіграє з ФК "Колос" (Ковалівка).
Нагадаємо, що під час півфінального матчу Кубка України між "Інгульцем" і "Зорею" (2:1) стався неоднозначний епізод.
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