Ультрас пройшли Харковом з відомою піснею про Путіна

Крім знаменитого хіта "Путін – х**ло" ультрас виконали інші кричалки, а також "Воїни світла" і "Червону руту"

Футбольні фанати пройшли маршем по центру Харкова і заспівали відому нецензурну пісню про президента Росії Володимира Путіна.

Молоді люди розтягнули банер банер з написом: "Єдина країна", заспівали гімн, після чого вишикувалися в шеренгу і рушили Московським проспектом. Про це повідомляє УП з посиланням на видання NewsRoom.

Крім знаменитого хіта "Путін – х**ло" ультрас виконали інші кричалки, а також "Воїни світла" і "Червону руту".

Марш супроводжувався застосуванням піротехніки.

Кінцевим пунктом фанатів має бути стадіон, де 26 квітня ФК "Металіст 1925" (Харків) зіграє з ФК "Колос" (Ковалівка).

Нагадаємо, що під час півфінального матчу Кубка України між "Інгульцем" і "Зорею" (2:1) стався неоднозначний епізод.