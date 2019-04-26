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Ультрас пройшли Харковом з відомою піснею про Путіна

Крім знаменитого хіта "Путін – х**ло" ультрас виконали інші кричалки, а також "Воїни світла" і "Червону руту"
Футбольні фанати пройшли маршем по центру Харкова і заспівали відому нецензурну пісню про президента Росії Володимира Путіна.
Ультрас пройшли Харковом з відомою піснею про Путіна Фото:Twitter

Молоді люди розтягнули банер банер з написом: "Єдина країна", заспівали гімн, після чого вишикувалися в шеренгу і рушили Московським проспектом. Про це повідомляє УП з посиланням на видання NewsRoom.

Крім знаменитого хіта "Путін – х**ло" ультрас виконали інші кричалки, а також "Воїни світла" і "Червону руту".

Марш супроводжувався застосуванням піротехніки.

Кінцевим пунктом фанатів має бути стадіон, де 26 квітня ФК "Металіст 1925" (Харків) зіграє з ФК "Колос" (Ковалівка).

Нагадаємо, що під час півфінального матчу Кубка України між "Інгульцем" і "Зорею" (2:1) стався неоднозначний епізод.

 

 
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26 04 2019 19:16
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