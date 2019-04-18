Правоохоронці зі словами "Лягай, Бандера" жорстоко побили ультрас "Зорі" під час півфіналу Кубка України
Після того як ультрас луганчан запалили піротехніку правоохоронні органи моментально увірвалися в гостьовий сектор і, застосовуючи кийки, почали бити фанатів, повідомляє LB.ua.
"Мене затримали. Нас зв'язали сімох або вісьмох, точно не розгледів. У мене була розбита голова, обличчя, вибитий зуб", - цитує одного з уболівальників видання.
"Перед матчем нас ніхто не ставив у рамки - то робіть, а цього ні. Нічого не говорили, коли на початку другого тайму в секторі загорілася піротехніка. Але хвилин через десять ми були оточені з усіх боків. Нас почали заливати перцевим газом і бити кийками з усіх боків. Без розбору, захищаєшся або просто стоїш. Але найбільше пригнічує те, що поліцейські били наших хлопців зі словами "Лягай, Бандера. Занадто мало ви відсиділи в ЛНР", - обурюється очевидець.
За підсумками інциденту поліція затримала вісьмох луганських фанів, інформує видання.
Пізніше у будівлі поліції сталася сутичка між присутніми під відділком активістами і силовиками, в ході якої співробітники поліції, застосувавши силу, затримали ще 40 осіб.
Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом перевищення повноважень співробітниками поліції під час акції під Подільським райвідділом. За фактом порушення відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 365 КК України.
А поліція порушила проти затриманих справу за "спробу захоплення райвідділу".
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