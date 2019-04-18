Правоохоронці зі словами "Лягай, Бандера" жорстоко побили ультрас "Зорі" під час півфіналу Кубка України

Під час півфінального матчу Кубка України між "Інгульцем" і "Зорею" (2:1) стався неоднозначний епізод.

Після того як ультрас луганчан запалили піротехніку правоохоронні органи моментально увірвалися в гостьовий сектор і, застосовуючи кийки, почали бити фанатів, повідомляє LB.ua.

"Мене затримали. Нас зв'язали сімох або вісьмох, точно не розгледів. У мене була розбита голова, обличчя, вибитий зуб", - цитує одного з уболівальників видання.

"Перед матчем нас ніхто не ставив у рамки - то робіть, а цього ні. Нічого не говорили, коли на початку другого тайму в секторі загорілася піротехніка. Але хвилин через десять ми були оточені з усіх боків. Нас почали заливати перцевим газом і бити кийками з усіх боків. Без розбору, захищаєшся або просто стоїш. Але найбільше пригнічує те, що поліцейські били наших хлопців зі словами "Лягай, Бандера. Занадто мало ви відсиділи в ЛНР", - обурюється очевидець.

За підсумками інциденту поліція затримала вісьмох луганських фанів, інформує видання.