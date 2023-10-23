OSINT-група Oryx підрахувала втрати росіян після ударів по аеродромах у Бердянську і Луганську

Знищено 9 російських вертольотів, ще 15 було пошкоджено.

Українські військові в результаті удару далекобійними ракетами ATACMS по ворожих аеродромах у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську знищили 9 російських вертольотів, ще 15 було пошкоджено.

Про це повідомляють дані OSINT-аналітика, розслідувача, автора проектів Oryx та Bellingcat Якуба Яновського.

За даними аналітика, в результаті атаки було знищено сім гелікоптерів Ка-52 Алігатор і два вертольоти Мі-8 росіян.

Крім того, ще 15 вертольотів - вісім Ка-52 та сім Мі-8 - отримали пошкодження.

Яновський зазначив, що Oryx для надійності відніс гелікоптери, які не підлягають відновленню, до категорії пошкоджених. Швидше за все, зазначив він, йдеться про безповоротні втрати, але достатніх доказів для того, щоб так стверджувати, наразі немає.

У ніч проти 17 жовтня українські війська вдарили по аеродромах поблизу окупованих Бердянська та Луганська. У Силах спецоперацій заявили, що на обох летовищах знищили 9 гелікоптерів різних модифікацій, спецтехніку, пускову установку ППО, склад боєприпасів. Також пошкоджені злітні смуги.

Увечері 17 жовтня газета The Wall Street Journal підтвердила застосування Україною далекобійних ракет ATACMS. Посилаючись на джерела, там зазначили, що США таємно відправили невелику партію ракет із радіусом дії близько 160 кілометрів. Таку дальність ураження (до 165 км) має базова версія MGM-140A ATACMS Block 1 із касетною бойовою частиною, що налічує 950 бомб типу M74.

Потім президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримала ATACMS і успішно їх застосувала.