Умєров анонсував велику ракетну програму України

Київ зосереджується на виробництві ракет і безпілотників.

Міністерство оборони інвестувало до $4 млрд в оборонне виробництво і працює над укладанням довготривалих угод.

Про це сказав міністр оборони Рустем Умєров на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC2), пише повідомив Укрінформ

До кінця цього року або вже в наступному році буде оголошено про велику ракетну програму.

"Ми зосереджуємося останнім часом на ракетній і дроновій програмах. Наступного чи до кінця цього року ви багато почуєте про велику ракетну програму. Ми вже почали працювати над балістичними ракетами", – заявив глава Міоноборони.

Умєров додав, що минулого року Міноборони інвестувало до 4 млрд доларів у локальне оборонне виробництво та працює над укладанням довготривалих угод.

"Ми вже досягли 2-5-річних угод і сподіваємося укласти 10-річні угоди. Ми шукаємо шляхи спрощення системи, намагаємося спростити процедури. Я щойно мав зустріч із бюджетним комітетом, де я попросив їхньої підтримки для бюджету на наступний рік. Ми будемо інвестувати більше в наш оборонний сектор", – сказав міністр.

Він також зазначив, що довготривалі інвестиції й угоди потрібні для підтримки виробництва і після війни, яке також працюватиме на експорт.

Цьогорічний Форум оборонних індустрій відвідало більше як 280 компаній з 32 країн й організацій. Загалом було понад 700 відвідувачів і було підписано сім угод різного типу.

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