Умєров розповів, чому Зеленський не виступив у Сенаті США

Президент України Володимир Зеленський не зміг виступити на запланованому брифінгу сенаторів через те, що в Україні війна і ситуація постійно змінюється.

Про це міністр оборони України Рустем Умєров в ефірі FoxNews.

"Це війна, ситуація змінюється. Але, я думаю, Зеленський вдячний і зробить це, коли буде можливо наступного разу" - заявив Умєров.

Нагадаємо, що Зеленський в останню хвилину відмовився від виступу перед сенаторами.