Умєров розповів, чому Зеленський не виступив у Сенаті США
06 грудня 2023, 10:39
Джерело: wikipedia
Президент України Володимир Зеленський не зміг виступити на запланованому брифінгу сенаторів через те, що в Україні війна і ситуація постійно змінюється.
Про це міністр оборони України Рустем Умєров в ефірі FoxNews.
"Це війна, ситуація змінюється. Але, я думаю, Зеленський вдячний і зробить це, коли буде можливо наступного разу" - заявив Умєров.
Нагадаємо, що Зеленський в останню хвилину відмовився від виступу перед сенаторами.