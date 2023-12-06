Зеленський в останню хвилину відмовився від виступу перед сенаторами – CNN

Президент України Володимир Зеленський скасував онлайн-брифінг для сенаторів США, де мав розповісти про ситуацію на фронті і потреби Києва у зброї.

Про це журналіст CNN Ману Раджу написав в X (Twitter), посилаючись на слова лідера демократичної більшості в Сенаті США Чака Шумера.

"Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що президент України Зеленський більше не збирається бути присутнім на секретному брифінгу через питання, що виникло в останню хвилину", - йдеться в повідописі.

Шумер раніше заявив, що Зеленський мав виступити перед американськими сенаторами на закритому брифінгу за допомогою захищеної відеоконференції, щоб поінформувати їх про стан війни.

Зеленський також не з'явився віртуально на брифінгу Палати представників України.

Нагадаємо, що вчора Українського лідера запросили виступити перед сенаторами напередодні голосування про допомогу Україні.