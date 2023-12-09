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Умєров зробив заяву щодо планів України на наступний рік

09 грудня 2023, 12:52
Умєров зробив заяву щодо планів України на наступний рік
Джерело: wikipedia
Україна готує напрацювання, які в 2024 році змусять росіян назавжди піти з Криму.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров в ефірі телемарафону.

"Ті напрацювання, які ми готуємо на 2024 рік, дадуть нам дуже хороші можливості для того, щоб вони (росіяни) відійшли назавжди з нашого Криму", - сказав Умєров.

Він додав, що Україна показала всьому світу, що може досягати успіху, зокрема, створивши проблеми росіянам на півострові. 

"Ми показали всьому світу, що ми можемо досягти успіху, попри те, що у нас немає такого потужного флоту. Ми змусили росію відійти від тимчасово окупованого Криму", - підсумував міністр. 

Днямий Умєров розповів, чому Зеленський не виступив у Сенаті США.

 

КримУкраїназаяваУмєров

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