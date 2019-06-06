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У МінТОТ заявили, що умови для зняття блокади окупованих територій лишаються незмінними

Умови про зняття торгової блокади з окупованої частини Донбасу лишаються незмінними
Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України зазначив, що представник України у Тристоронній контактній групі в Мінську Леонід Кучма та речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель повторили умови для зняття блокади, прописані в Указі президента Петра Порошенка №62 від 15 березня 2017 року.
У МінТОТ заявили, що умови для зняття блокади окупованих територій лишаються незмінними Фото: president.gov.ua
"Указ президента Порошенка від березня 2017 року мав 3 передумови для свого скасування. Перша — припинення вогню. Друга — обмін або звільнення військовополонених та заручників. І третій пункт – повернення активів держави України і приватних активів, які були захоплені бойовиками. Фактично Леонід Кучма та прес-секретар Президента повторили ті пункти, які є в указі Президента від березня 2017 року", — зазначив Юрій Гримчак, йдется у "Громадське".
 
Він також наголосив, що будь-які спроби зняти економічну блокаду і купувати продукцію підприємств, які були захоплені бойовиками підпадає під 258 статтю частину 5 ККУ "Фінансування тероризму".
 
"Знаття блокади без виконання всіх трьох вищезазначених пунктів є незаконним", - підсумував Гримчак.
 
Нагадаємо, що голова української делегації на переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма заявив про необхідність прописати в нових домовленостях про "режим тиші" в зоні збройного конфлікту норму "не стріляти у відповідь".
 
 
 
 
 
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06 06 2019 20:54
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