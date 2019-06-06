У МінТОТ заявили, що умови для зняття блокади окупованих територій лишаються незмінними Умови про зняття торгової блокади з окупованої частини Донбасу лишаються незмінними

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України зазначив, що представник України у Тристоронній контактній групі в Мінську Леонід Кучма та речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель повторили умови для зняття блокади, прописані в Указі президента Петра Порошенка №62 від 15 березня 2017 року.

Фото: president.gov.ua

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