Представник ОБСЄ: Рішення зняти блокаду з окупованих територій запропонував не Кучма
"Насправді під час дискусії в ТКГ питання про зняття виключно самої блокади було піднято представниками ОРДО і ОРЛО і підтримане в загальній формі російською стороною", - повідомив спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на сході України Мартін Сайдік, йдеться в "УП".
Спецпредставник пояснив, що представник України в ТКГ екс-президент Леонід Кучма у своїх висловлюваннях говорив про весь комплекс взаємних кроків, пов'язаних з даним питанням.
"Він (Кучма - ред.) особливо підкреслив, що ця робота має бути взаємною, і він, зокрема, говорив про скасування так званого зовнішнього управління підприємствами, а також про низку інших заходів. Всі вони, зрозуміло, повинні реалізовуватися в правовому полі України ", - підкреслив Сайдік.
Він пояснив, що причиною непорозуміння є те, що коли представники ОБСЄ в ТКГ вживають термін "блокада", то він в їх розумінні сприймається як "цей широкий комплекс вищезазначених заходів, вжитих усіма сторонами конфлікту".
Спецпредставник ОБСЄ вказав, що всі обмежувальні заходи, вжиті з березня 2017 року, зробили свій негативний внесок у збільшення розриву між сторонами конфлікту і, зокрема, громадянами, які проживають по обидва боки лінії зіткнення.
"Ми (ОБСЄ - ред.) завжди виступали і виступаємо за те, щоб ця тенденція розриву всередині країни була не тільки припинена, а й відновлена ситуація, що передує березню 2017 року", - сказав Сайдік.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що голова української делегації на переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма заявив про необхідність прописати в нових домовленостях про "режим тиші" в зоні збройного конфлікту норму "не стріляти у відповідь".
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