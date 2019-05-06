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Порошенко про ідею зняти блокаду з ОРДЛО: Українська сторона стає на коліна

"Що ж змінилося з того часу? З боку окупанта - нічогісінько. Виходить, українська сторона стає на коліна, про що вже говорив Зеленський?"
Екс-президент Петро Порошенко висловив занепокоєння з приводу розгляду в Мінську можливості зняти економічну блокаду з окупованих території Донбасу.
Порошенко про ідею зняти блокаду з ОРДЛО: Українська сторона стає на коліна Фото: president.gov.ua

"Занепокоєний несподіваною новиною за підсумками засідання ТКГ у Мінську про нібито готовність України в односторонньому порядку скасувати економічні обмеження щодо ОРДЛО", - повідомляє Порошенко у Facebook.

Він нагадав, що в 2017 році РНБО призупинило економічні зв'язки з окупованими територіями у відповідь на захоплення українських державних та приватних підприємств, запровадження рубльової зони та російської податкової системи.

"Що ж змінилося з того часу? З боку окупанта - нічогісінько. Виходить, українська сторона стає на коліна, про що вже говорив Зеленський?" - обурюється політик.

Він зазначив, що його влада ніколи не заперечувала проти відновлення економічних зв'язків з ОРДЛО, але готова була зробити це в інтересах України - за умови встановлення тривалого режиму припинення вогню і повернення захоплених підприємств їх українським власникам.

"Вимагаю від президента Зеленського дати публічну відповідь, на якій підставі він дав такі директиви делегації України", - закликає Порошенко.

Він наголосив, що це - реалізація російського сценарію на Донбасі.

"Що далі? Репарації з бюджету України на користь агресора? Автономія з правом вето на суверенні рішення держави, на курс до ЄС та НАТО?" - поставив він риторичні питання.

Нагадаємо, що Тристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на Донбасі на наступному засіданні обговорить пропозицію екс-президента Леоніда Кучми зняти економічну блокаду з окупованих території Донецької та Луганської областей.

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05 06 2019 22:35
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