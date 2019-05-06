НОВИНИТристороння контактна група з питань урегулювання ситуації на Донбасі на наступному засіданні обговорить пропозицію екс-президента Леоніда Кучми зняти економічну блокаду з окупованих території Донецької та Луганської областей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Мінську розглянуть пропозицію Кучми зняти блокаду з ОРДЛО
"Пропозиція надійшла від пана Кучми (представника України в ТКГ), і це підтримали учасники з ОРЛО і ОРДО. Це буде на розгляді в економічній підгрупі наступного разу"
Леонід Кучма. print screen
"Пропозиція надійшла від пана Кучми (представника України в ТКГ), і це підтримали учасники з ОРЛО і ОРДО. Це буде на розгляді в економічній підгрупі наступного разу", - сказав спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Зайдік, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
За словами спецпредставника, зняття блокади могло б стати "великим проривом".
При цьому Зайдік зауважив, що впровадження проти ОРДЛО блокади навесні 2017 року стало тим фактором, який сприяв "розриву сторін".
Нагадаємо, що колишній президент Леонід Кучма знову буде представником України на переговорах у Мінську.
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