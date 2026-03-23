Іран загрожує замінувати Ормузьку протоку

У разі атаки на узбережжя країни Тегеран перекриє ключовий маршрут світової торгівлі нафтою.

Іран погрожує встановити морські міни та повністю заблокувати Перську затоку, включно з Ормузькою протокою, у разі спроби США або їхніх союзників атакувати узбережжя країни.

Про це повідомляє британська газета The Guardian.

"Будь-яка атака на іранське узбережжя або острови призведе до мінування всіх шляхів доступу та ліній зв’язку в Перській затоці різними типами морських мін", – йдеться у заяві іранського уряду.

В Ірані наголосили, що в такому випадку затока залишиться заблокованою надовго, а відповідальність за наслідки нестимуть країни-агресори.

Раніше Тегеран дозволив дружнім державам – Китаю, Індії та Пакистану – використовувати Ормузьку протоку для проходу своїх суден.

"Свобода судноплавства не може існувати без свободи торгівлі. Поважайте ці цінності, або не очікуйте жодного", – підкреслив міністр закордонних справ Ірану Сеїд Аббас Арагчі.

Ця заява з’явилася на тлі повідомлень про плани США блокувати стратегічно важливий острів Харг, щоб змусити Іран відкрити водний шлях.

Раніше Трамп пригрозив знищити енергетику Ірану, якщо той не відкриє Ормузьку протоку.