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Унаслідок повеней в Індонезії загинули щонайменше 60 людей

Унаслідок зсувів і повеней, спричинених проливними дощами, у столиці Індонезії Джакарті та її околицях загинули щонайменше 60 людей.
Унаслідок повеней в Індонезії загинули щонайменше 60 людей Фото: Reuters

Представник Національного агентства з ліквідації наслідків катастроф Агус Вібово заявив, що більшість загиблих більшість жертв потонули або загинули від ураження електричним струмом, оскільки повені зруйнували електроопори, повідомляє "Громадське". Також відомо, що троє літніх людей померли від переохолодження.

Кількість загиблих різко зросла через раптові повені та зсуви, які зруйнували кілька сіл в окрузі Лебак, що поблизу Джакарти.

Нагадаємо, рівень води на сході та півдні Джакарти, а також у сусідніх містах Тангеранг та Бекасі в провінції Західна Ява почав зростати з ночі на 1 січня. Десяткам тисяч людей довелося покинути свої домівки, їх евакуювали.

Це найгірше затоплення у регіоні з 2007 року, коли за 10 днів унаслідок повеней загинули 80 людей.

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05 01 2020 13:29
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