Унаслідок різанини у спальному районі Чернівців загинув чоловік, троє поранені
Інцидент стався ввечері у суботу, 3 серпня, інформує LB.ua.
"В одному зі спальних районів Чернівців виник конфлікт між п'ятьма чоловіками. Під час інциденту двоє учасників отримали проникаючі ножові поранення і у важкому стані доставлені у реанімаційне відділення лікарні, де один з потерпілих в результаті отриманих тілесних ушкоджень помер", - йдеться у повідомленні.
Ще двоє постраждалих отримали незначні тілесні ушкодження.
Учасника інциденту, який завдав смертельні тілесні ушкоджння, затримали.
За даним фактом слідчі почали три кримінальні провадження. Два - за фактами умисного заподіяння тяжких тілесних ушкоджень (частини 1 і 2 статті 121 Кримінального кодексу України), ще одне - за фактом хуліганства (частина 4 статті 296 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо, що на Бессарабській площі, в центрі Києва, чоловік зчинив стрілянину зі стартового пістолета після конфлікту в супермаркеті.
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