Унаслідок різанини у спальному районі Чернівців загинув чоловік, троє поранені

У Чернівцях внаслідок різанини загинула людина, ще четверо отримали поранення.

Інцидент стався ввечері у суботу, 3 серпня, інформує LB.ua.

"В одному зі спальних районів Чернівців виник конфлікт між п'ятьма чоловіками. Під час інциденту двоє учасників отримали проникаючі ножові поранення і у важкому стані доставлені у реанімаційне відділення лікарні, де один з потерпілих в результаті отриманих тілесних ушкоджень помер", - йдеться у повідомленні.

Ще двоє постраждалих отримали незначні тілесні ушкодження.

Учасника інциденту, який завдав смертельні тілесні ушкоджння, затримали.

За даним фактом слідчі почали три кримінальні провадження. Два - за фактами умисного заподіяння тяжких тілесних ушкоджень (частини 1 і 2 статті 121 Кримінального кодексу України), ще одне - за фактом хуліганства (частина 4 статті 296 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, що на Бессарабській площі, в центрі Києва, чоловік зчинив стрілянину зі стартового пістолета після конфлікту в супермаркеті.