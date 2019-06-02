Унаслідок серії атак "Талібану" в Афганістані загинули понад 50 осіб
"Перша атака була здійснена на військову базу в провінції Кундуз після півночі і тривала близько двох годин, заявив голова ради провінції Мохаммад Юсуф Аюби", - повідомляє The Washington Post.
За його даними, було вбито щонайменше 23 солдатів і троє співробітників місцевої поліції, ще 12 людей отримали поранення.
"День у день ситуація з безпекою в місті Кундуз і поблизу нього погіршується", - заявив він, додавши, що є побоювання того, що таліби можуть захопити все місто.
Представник "Талібану" Забихулла Муджахив підтвердив, що напад було скоєно бойовиками руху. За його словами, вони захопили три поліцейських контрольно-пропускних пункти.
Крім того, влада повідомили ще про дві атаки в Афганістані, в яких загалом загинула 21 людина. Увечері 4 лютого таліби напали на контрольно-пропускний пункт в північній провінції Баглан. Атака тривала більше двох годин, в ній були вбиті 11 правоохоронців, повідомив голова ради провінції Сафдер Мохсини.
За його словами, ще п'ятеро поліцейських були поранені, таліби захопили всю зброю та боєприпаси до того, як прибуло підкріплення. Пізніше військовим вдалося відновити контроль над цим КПП, додав Мохсини.
Нагадаємо, що в Афганістані бойовики увійшли в офісі радіостанції Hamsada і розстріляла двох місцевих журналістів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Обіцянки": Alyona Alyona записала новий трек після скандалу із запрошенням на форум Порошенка, - ВІДЕО
- ФОТО У США частково замерз Ніагарський водоспад, - ФОТО
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- Ветеранська агенція Web for you: Для учасників АТО ми робили сайти безкоштовно"Ми готувалися воювати, але не готувалися боронити країну. Я, звичайно, як і всі, хто обирає для себе професію військовослужбовця, мріяв взяти участь у бойових діях. Але одна справа – воювати десь інде, а інша – за свою країну. Це зовсім інша відповідальність. Це дуже важко"
- "Вікінг-масаж": Ветеран АТО втілив мрію дитинства і лікує масажамиВін робить селфі зі своїми клієнтами і захопливо розповідає про свою роботу, навіть коли працює поспіль понад 13 годин