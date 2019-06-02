Унаслідок серії атак "Талібану" в Афганістані загинули понад 50 осіб

Обидві сторони конфлікту стверджують, що хочуть завдати сильного військового удару, щоб зміцнити свою позицію за столом переговорів

У результаті нападів бойовиків ісламістського руху "Талібан" в понеділок і вівторок, 4 і 5 лютого, в Афганістані загинули щонайменше 50 осіб.

"Перша атака була здійснена на військову базу в провінції Кундуз після півночі і тривала близько двох годин, заявив голова ради провінції Мохаммад Юсуф Аюби", - повідомляє The Washington Post.

За його даними, було вбито щонайменше 23 солдатів і троє співробітників місцевої поліції, ще 12 людей отримали поранення.

"День у день ситуація з безпекою в місті Кундуз і поблизу нього погіршується", - заявив він, додавши, що є побоювання того, що таліби можуть захопити все місто.

Представник "Талібану" Забихулла Муджахив підтвердив, що напад було скоєно бойовиками руху. За його словами, вони захопили три поліцейських контрольно-пропускних пункти.

Крім того, влада повідомили ще про дві атаки в Афганістані, в яких загалом загинула 21 людина. Увечері 4 лютого таліби напали на контрольно-пропускний пункт в північній провінції Баглан. Атака тривала більше двох годин, в ній були вбиті 11 правоохоронців, повідомив голова ради провінції Сафдер Мохсини.

За його словами, ще п'ятеро поліцейських були поранені, таліби захопили всю зброю та боєприпаси до того, як прибуло підкріплення. Пізніше військовим вдалося відновити контроль над цим КПП, додав Мохсини.

Нагадаємо, що в Афганістані бойовики увійшли в офісі радіостанції Hamsada і розстріляла двох місцевих журналістів.