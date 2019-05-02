В Афганістані двох журналістів розстріляли у редакції

В Афганістані бойовики увійшли в офісі радіостанції Hamsada і розстріляла двох місцевих журналістів.

Унаслідок нападу ведучий та репортер померли на місці. Бойовики одразу втекли, їхні особи не встановлені. Поліція також зазначила, що немає ідей щодо мотивів злочину, інформує Reuters.

Стрілянина сталася у місті Талукан, адміністративному центрі північної провінції Тахар.

Нагадаємо, Джамаль Хашоггі, який втік з Саудівської Аравії і мав посвідчення на проживання в США, де писав критичні статті про свою країну для газети The Washington Post, зник 2 жовтня після того, як увійшов в саудівське консульство в Стамбулі. Він планував отримати документ про розлучення для того, щоб укласти новий шлюб.