CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Афганістані бойовики увійшли в офісі радіостанції Hamsada і розстріляла двох місцевих журналістів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Афганістані двох журналістів розстріляли у редакції
Бойовики одразу втекли, їхні особи не встановлені
Фото: afp.com
Унаслідок нападу ведучий та репортер померли на місці. Бойовики одразу втекли, їхні особи не встановлені. Поліція також зазначила, що немає ідей щодо мотивів злочину, інформує Reuters.
Стрілянина сталася у місті Талукан, адміністративному центрі північної провінції Тахар.
Нагадаємо, Джамаль Хашоггі, який втік з Саудівської Аравії і мав посвідчення на проживання в США, де писав критичні статті про свою країну для газети The Washington Post, зник 2 жовтня після того, як увійшов в саудівське консульство в Стамбулі. Він планував отримати документ про розлучення для того, щоб укласти новий шлюб.
Турецька влада заявила, що журналіста катували і вбили в консульстві.
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05 02 2019 20:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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