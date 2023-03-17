Британсько-нідерландська компанія Unilever Plc виділить 20 мільйонів євро на будівництво в Київській області фабрики з виготовлення засобів особистої гігієни.

На ній виготовлятимуться шампуні й гелі для душу під брендами Dove, Axe, TRESemmé та Clear.

Про це поінформувала пресслужба Unilever.

"Нове виробництво дасть змогу створити близько 100 робочих місць і забезпечуватиме переважно український ринок, а також потенційно випускатиме продукцію для ринків Європи", – йдеться у повідомленні.

Компанія Unilever заявляє, що фабрику буде побудовано відповідно до високих екологічних стандартів із використанням технологій відновлюваної енергії. Початок будівництва заплановано на цей рік, а відкриття очікується вже 2024-го року.

На сьогодні компанія налічує в Україні понад 100 співробітників.

На початку березня Unilever оголосила про припинення інвестицій в росії й експорту товарів до цієї країни, а також про замороження витрат на медіа та рекламу.

Місяць тому Подоляк заявив, що лише 9% міжнародних компаній покинули ринок рф.