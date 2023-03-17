Unilever інвестує €20 млн у будівництво фабрики в Україні
На ній виготовлятимуться шампуні й гелі для душу під брендами Dove, Axe, TRESemmé та Clear.
Про це поінформувала пресслужба Unilever.
"Нове виробництво дасть змогу створити близько 100 робочих місць і забезпечуватиме переважно український ринок, а також потенційно випускатиме продукцію для ринків Європи", – йдеться у повідомленні.
Компанія Unilever заявляє, що фабрику буде побудовано відповідно до високих екологічних стандартів із використанням технологій відновлюваної енергії. Початок будівництва заплановано на цей рік, а відкриття очікується вже 2024-го року.
На сьогодні компанія налічує в Україні понад 100 співробітників.
На початку березня Unilever оголосила про припинення інвестицій в росії й експорту товарів до цієї країни, а також про замороження витрат на медіа та рекламу.
Місяць тому Подоляк заявив, що лише 9% міжнародних компаній покинули ринок рф.