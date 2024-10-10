Unilever повністю вийшла з російського ринку

Компанія продала увесь бізнес і в білорусі.

Сьогодін, 10 жовтня, Британська компанія Unilever оголосила, що повністю вийшла з ринку росії і завершивши продаж своєї російської дочірньої компанії.

Про це повідомив генеральний директор Unilever Хайн Шумахер.

"Сьогодні Unilever завершила продаж своєї російської дочірньої компанії російському виробнику парфумерії, косметики та товарів для дому Arnest Group", - йдеться в заяві.

Продаж включав в себе весь бізнес Unilever в рф і чотири фабрики.

Дочірні компанії в білорусі також включені до продажу.

"Впродовж останнього року ми ретельно готували бізнес Unilever в росії до потенційного продажу. Ця робота була дуже складною і включала відокремлення ІТ-платформ і ланцюжків поставок, а також міграцію брендів на кирилицю. Завершення продажу завершує присутність Unilever в росії", - заявив Шумахер.

Компанії Unilever належать більше 400 брендів, серед яких Domestos, Axe, Rexona, Dove, Lipton, Crème Bonjour, CIF, Knorr, Sunsilk, Timotei і CLEAR.

Натомість через рік після повномасштабного вторгнення рф в Україну Unilever інвестував €20 млн у будівництво фабрики в Україні.