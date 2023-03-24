Уночі росія атакувала Кривий Ріг дронами. Є влучання

Один безпілотник збили, але п'ять дісталися цілей

В ніч з 23 на 24 березня рф скерувала на Кривий Ріг на Дніпропетровщині шість іранських "шахедів".

Про це повідомив очільник Дніпропетровської області Сергій Лисак.

"Цієї ночі російська армія атакувала Кривий Ріг безпілотниками. Один Shahed військові з повітряного командування "Схід" збили. Є і влучання 5 БПЛА. Загиблих та постраждалих немає. Наслідки атаки з'ясовуються", – написав він у своєму офіційному Telegram-каналі.

В інших регіонах області минулося без обстрілів та атак. За словами глави Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, майже 8 годин тривала повітряна тривога на Нікопольщині, втім минулося без обстрілів. Глава Нікопольскої війскової районної ради також це підтверджує та нагадує про ймовірність денних атак та не забувати уникати відкритих місць.

"Наразі ситуація контрольована у всіх громадах. Кордони регіону під надійним захистом наших Сил оборони", – додав Лукашук щодо ситуації на Дніпропетровщині в цілому.

Раніше посол США в Україні висловилася, щодо нічної атаки дронів по Україні.