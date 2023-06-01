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ПОЛІТИКА

Уникнення Третьої світової війни є одним з пріоритетів США – Джон Кірбі

01 червня 2023, 14:11
Уникнення Третьої світової війни є одним з пріоритетів США – Джон Кірбі
Джон Кірбі. Фото: defense.gov
США та інші країни НАТО не можуть бути напряму залучені до війни в Україні, бо це не відповідає інтересам національної безпеки ні Америки, ні України.

Одним з пріоритетів Сполучених Штатів Америки в контексті війни рф проти України є недопущення початку Третьої світової війни.

Про це заявив представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, передає Укрінформ.

За його словами, у президента США Джо Байдена останні 15 місяців є три ключові пріоритети. Перший - підтримка України, другий - підтримка союзників по НАТО.

"Ми збільшили нашу присутність до 100 тисяч військових лише на Європейському континенті та утримуємо їх там, щоб захистити (союзників - ред.) та бути певними, що ми виконуємо наші зобов’язання стосовно східного флангу НАТО", - зазначив Кірбі.

Третій пріоритет - уникнення Третьої світової війни. В такому контексті Кірбі наголосив, що США та інші країни НАТО не можуть бути напряму залучені до війни в Україні, бо це не відповідає інтересам національної безпеки ні Америки, ні України.

Після початку повномасштабного вторгнення рф до України про такі ризики говорять дедалі частіше. Президент України Володимир Зеленський заявив, що таке можливо в тому випадку, якщо Україна програє в цій війні.

Раніше повідомлялось, що США продовжать надавати Україні зброю, проте не підтримують атаки по території росії.

війнабілий дімКірбі

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