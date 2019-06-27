Уперше за 29 років у парламенті не буде Звягільського

Народний депутат із фракції "Опозиційний блок", 86-річний мажоритарник з Донеччини Юхим Звягільський, який є єдиним нардепом усіх восьми скликань Верховної Ради України, уперше з 1990 року не балотується на парламентських виборах.

Рух ЧЕСНО дійшов такого висновку за підсумками аналізу кандидатів у депутати у списках партій та в мажоритарних округах.

Так, Звягільського немає в переліку кандидатів в окрузі №45 (зараз він охоплює Авдіївку та неокуповану частину Ясинуватського району Донецької області), від якого його обирали до парламенту на двох попередніх виборах (2012 та 2014 років). Також прізвища нардепа-рекордсмена не знайти серед кандидатів в інших округах і виборчих списках партій.

За критеріями Руху ЧЕСНО, Звягільський – прогульник та фігурант журналістських антикорупційних розслідувань.

Звягільський має депутатський мандат безперервно з 1990 року. Коли політика вперше обрали нардепом (тоді ще УРСР), він був директором донецької шахти імені Засядька. На виборах 1990-го та 1994 років, коли в Україні діяла абсолютна мажоритарка, Звягільський балотувався в Київському виборчому окрузі в Донецьку. 1993 року був призначений першим віце-прем'єр-міністром в уряді Леоніда Кучми, після відставки якого деякий час виконував обов'язки очільника Кабміну.

У 1994-1997 роках Звягільський переховувався в Ізраїлі від українського слідства, яке підозрювало його в розкраданні держкоштів в особливо великих розмірах.

На виборах 1998 року, після запровадження змішаної виборчої системи, Звягільський став нардепом від округу №43 (Київський та Куйбишевський райони Донецька) як самовисуванець. 2002-го його знову обрали до парламенту в цьому окрузі, але вже від блоку "За єдину Україну!" як члена Партії регіонів.

У 2006 та 2007 роках, коли діяла суто пропорційна виборча система, Звягільський проходив до Верховної Ради за списком Партії регіонів.

На виборах 2012-го повернули змішану систему, і Звягільський знову балотувався від ПР на мажоритарці – в окрузі №45, до якого входили частина Донецька, Авдіївка, Ясинувата та Ясинуватський район Донеччини. ЗМІ тоді писали, що округ був "нарізаний" саме під нардепа-рекордсмена. У Верховній Раді VII скликання Звягільський голосував за "диктаторські закони 16 січня".

Вибори 2014 року на Донбасі відбувалися в умовах активних бойових дій. Звягільський знову пішов у депутати (але вже як самовисуванець) у 45-му окрузі, частина якого була окупована проросійськими бойовиками. Зрештою, вибори там відбулися лише на чотирьох дільницях, а Звягільський переміг, отримавши рекордно низьку кількість голосів – 1454.

Звягільський як найстарший за віком нардеп відкривав перші засідання новообраної Верховної Ради у двох скликаннях – сьомому (2012) та восьмому (2014).

Нагадаємо, що 115 чинних депутатів Верховної Ради знову висунуто кандидатами в депутати від 11 політичних партій на позачергових парламентських виборах, які відбудуться 21 липня.