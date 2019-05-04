УПЛ - підсумки 22-го туру

Закінчення 22-го туру визначило тих, хто буде боротися за єврокубки і другу половину, яка буде боротися за можливість залишитися в еліті.

Подробиці основних матчів і результати турнірної таблиці УПЛ - далі в статті.

Як пройшли основні матчі 22-го туру УПЛ

Матч "Зорі" проти "Шахтаря" мав особливе значення і був центровим на даній ігровій тижня, але скоріше можна сказати, що виправдати очікування він не зміг. Вирішальним моментом в даній грі був гол, який був оформлений на 25-й хвилині. А в іншій частині матчу по суті було буквально пару гольових моментів, які не були реалізовані і в підсумку матч закінчився з мінімальною перемогою фаворита.

"Олімпік" проти "Динамо". Всі давно знають, що Олімпік є дуже зручним суперником для київської команди. І цей мат тільки підтвердив дане твердження. На 12-й хвилині гри голкіпер "Олімпіка" невдало відбив м'яч, потрапивши кулаком в голову гравця команди-супротивника в результаті "Динамо" успішно реалізувало свій гол. Наступний гол вже реалізували "олімпійці", відправивши м'яч з 11-метрового теж. І в кінці першого тайму був реалізований вирішальний гол. У підсумку гра була закінчена з рахунком 1:2.

"Чорноморець" проти "Олександрії". Вже на першій хвилині фаворити матчу відкрили рахунок. Господарі матчу мали пару можливостей відновити рахунок, але упустили її в підсумку протягом першого тайму пропустили ще два голи. Другий тайм пройшов формально і результатом матчу став рахунок 0:3.

Турнірна таблиця УПЛ

Після закінчення 22-го туру за єврокубки боротимуться в цьому сезоні такі клуби: Шахтар, Динамо, Олександрія, Зоря, Львів, Маріуполь.

Команди, серед яких будуть розігруватися путівки на виліт з еліти - це: Ворскла, Десна, Карпати, Олімпік, Чорноморець, Арсенал.

Тепер всі чекають продовження турніру в 23-му турі який повинен був пройти 30 і 31 березня, але дата проведення якого через вибори президента України була розбита на два етапи.

Всі чекають зараз протистояння першої четвірки турнірної таблиці, так як судячи з усього у нас попереду дуже серйозний заміс, ну а так само цілком цікавим має бути протистояння між Львовом і Маріуполем.

Все що стосується другої шістки, то всі новини футболу і результати зустрічей зводяться до того, що в даному сезоні аутсайдерами стануть Чорноморець і Арсенал.